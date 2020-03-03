Об этом сообщает газета The New York Times.
Информированный источник издания сообщил, что после выхода из президентской гонки Пит Буттиджич планирует поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Такое решение политика связано с тем, что умеренное крыло Демократической партии начало объединяться вокруг Байдена, пытаясь не дать сенатору Вермонта Берни Сандерсу стать кандидатом от партии на грядущих выборах.
В прошлом году Буттиджич насобирал больше денег для своей кампании, чем Байден, несмотря на то, что начинал участие в гонке будучи практически неизвестным политиком. Потому наибольшая ценность поддержки Буттиджича для Байдена заключается именно в том, что он может передать часть или большую часть своего хваленого аппарата по сбору средств.
- Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
- Американский сенатор Берни Сандерс возглавляет гонку делегатов от демократов в четырех штатах. При этом многие демократы не поддерживают избрание сенатора кандидатом.
- Политик и бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич вышел из президентской гонки.