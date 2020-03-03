Об этом сообщает газета The New York Times.

Информированный источник издания сообщил, что после выхода из президентской гонки Пит Буттиджич планирует поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. Такое решение политика связано с тем, что умеренное крыло Демократической партии начало объединяться вокруг Байдена, пытаясь не дать сенатору Вермонта Берни Сандерсу стать кандидатом от партии на грядущих выборах.

В прошлом году Буттиджич насобирал больше денег для своей кампании, чем Байден, несмотря на то, что начинал участие в гонке будучи практически неизвестным политиком. Потому наибольшая ценность поддержки Буттиджича для Байдена заключается именно в том, что он может передать часть или большую часть своего хваленого аппарата по сбору средств.