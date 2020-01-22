Популярный американский комик Джо Роган заявил, что будет голосовать за демократа Берни Сандерса на грядущих выборах президента США.

Об этом Роган заявил в своем видеоподкасте The Joe Rogan Experience.

Джо Роган — известный американский комик, актер, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий.

Роган долгое время работал на американском телеканале NBC, в том числе — над шоу “Фактор страха”. Позже у него появилось свое шоу — “Джо Роган ставит всё под сомнение”, где он вместе со своим другом, комиком Дунканом Трасселом критически исследовал паранормальные и мистические темы. После Роган стал комментатором в UFC, а также брал у бойцов интервью, как журналист.

В последнее время Роган известен как комик и стендапер. В декабре 2009 Роган начал вести подкаст, который транслируется на Ustream и YouTube. В подкасте принимают участие разные гости, с которыми Джо обсуждал текущие события, политику, философию, юмор, хобби, историю и т. д. Примечательна передача ещё и тем, что двух-трёх часовой разговор обычно ведётся в виде диалога, непринужденной беседы и обычно без заготовленных тем или сценария. Гостями становятся известные журналисты, ученые, писатели, мастера боевых искусств и даже просто друзья Джо. Подкаст носит название The Joe Rogan Experience и на сегодня насчитывает более 1400 выпусков.

Во время 1415 эпизода подкаста Роган заявил, что у него есть три любимых кандидата — Тулси Габбард, Берни Сандерс и Эндрю Янг. Все трое — представители Демократической партии.

Из этих трех “любимчиков” Роган намерен отдать голос именно Берни Сандерсу.

“Думаю, я буду голосовать за Берни”, — сказал Роган.

Объясняя свой выбор, Роган отметил, что Сандерс, по его мнению, имеет почти безупречную репутацию.

“Это парень, который, смотри… Ты мог бы найти грязь на каждом человеке, который когда-либо существовал, если поймал бы их в худший момент, и ты увеличил эти моменты, вырезав все остальное, и показал бы только худшие моменты, но о Берни очень много найти не удастся”, — подчеркнул он.

Вот этот фрагмент на видео:

Joe Rogan says he's voting for Bernie pic.twitter.com/2jGct9ncwp — Nathan Bernard (@nathanTbernard) January 21, 2020

Напомним, В феврале 2019 года Берни Сандерс объявил о своих планах баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 году.

По итогам проведенных в августе опросов сенатор-демократ Берни Сандерс, как и бывший вице-президент США Джо Байден, опередил бы действующего президента Дональда Трампа на выборах, если бы они проводились тогда.