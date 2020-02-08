Об этом политик сообщил в эфире телеканала CNN.

Бывший член палаты представителей США Джо Уолш объявил, что прекращает свою тяжелую борьбу с Дональдом Трампом за выдвижение в президенты от республиканцев в 2020 году. Такое решение он принял после того, как потерпел поражение на собраниях Республиканской партии Айовы, где он получил только 1% голосов.

“Я снимаю свою кандидатуру на президента Соединенных Штатов. Я попал в это дело,ведь думал, что действительно важно, чтобы там был республиканец, республиканец, который каждый день кричал этому президенту о его непригодности”, — сказал Уолш.

Кроме того, консерватор Уолш заявил, что сделает все возможное, чтобы остановить Трампа, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

“[Трамп] буквально является самой большой угрозой для этой страны прямо сейчас. Любой демократ будет лучше, чем Трамп в Белом доме”, — добавил он.

Помимо этого, политик обвинил Республиканскую партию в том, что она создала “культ” Трампа, из-за которого его невозможно победить не первичных выборах.

“Поэтому у меня и у любого кандидата нет никаких причин быть там (среди кандидатов на выборах — ред.)”, — подчеркнул Уолш.