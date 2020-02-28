Уже во вторник, 3 марта, в США большинстве штатов пройдут предварительные выборы (праймериз). Берни Сандерс лидирует в Калифорнии и Техасе.

Об это свидетельствуют данные опроса американского телеканала CNN.

Через 4 дня в большинстве штатов пройдут предварительные выборы — праймериз, во время которых будут избраны делегаты от штатов на съезды по выбору кандидатов в президенты от каждой из партий. Поскольку в “супервторник” выбирается большая часть делегатов, для участников предвыборной гонки это очень важный день.

Наиболее показательными штатами в этом вопросе являются Калифорния и Техас — здесь будут избраны 600 из 1991 делегата. И лидирует в этих штатах сенатор из Вермонта Берни Сандерс.

В Техасе Сандерс имеет 29% поддержки среди вероятных первичных избирателей, бывший вице-президент Джо Байден имеет 20%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 18%, а сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 15%.

Результаты в Калифорнии показывают, что те же четыре претендента имеют наибольшую поддержку, хотя Сандерс значительно опережает оппонентов. У Сандерса 35% поддержки, у Уоррена 14%, у Байдена 13%, у Блумберга 12%.

Кроме того, почти половина опрошенных в Калифорнии (47%) и Техасе (42%) говорят, что они с энтузиазмом воспримут кандидатуру Сандерса, если он станет кандидатом.