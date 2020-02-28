Об это свидетельствуют данные опроса американского телеканала CNN.
Через 4 дня в большинстве штатов пройдут предварительные выборы — праймериз, во время которых будут избраны делегаты от штатов на съезды по выбору кандидатов в президенты от каждой из партий. Поскольку в “супервторник” выбирается большая часть делегатов, для участников предвыборной гонки это очень важный день.
Наиболее показательными штатами в этом вопросе являются Калифорния и Техас — здесь будут избраны 600 из 1991 делегата. И лидирует в этих штатах сенатор из Вермонта Берни Сандерс.
В Техасе Сандерс имеет 29% поддержки среди вероятных первичных избирателей, бывший вице-президент Джо Байден имеет 20%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 18%, а сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 15%.
Результаты в Калифорнии показывают, что те же четыре претендента имеют наибольшую поддержку, хотя Сандерс значительно опережает оппонентов. У Сандерса 35% поддержки, у Уоррена 14%, у Байдена 13%, у Блумберга 12%.
Кроме того, почти половина опрошенных в Калифорнии (47%) и Техасе (42%) говорят, что они с энтузиазмом воспримут кандидатуру Сандерса, если он станет кандидатом.
- Как сообщалось ранее, согласно новому общенациональному опросу, сенатор из Вермонта, демократический социалист Берни Сандерс значительно опережает кандидатов в президенты от Демократической партии.
- Демократы не поддерживают избрание сенатора Вермонта Берни Сандерса кандидатом в президенты США от Демократической партии.
- Активисты Республиканской партии США помогают Берни Сандерсу победить на праймериз Демократической партии, как самому простому конкуренту для Дональда Трампа.