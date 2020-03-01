Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который борется за выдвижение в президенты США от Демократической партии, собрал масштабный митинг в Бостоне (штат Массачусетс) в преддверии "супервторника".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, во вторник, 3 марта, в США в большинстве штатов пройдут предварительные выборы (праймериз).

В субботу же, 29 февраля, Сандерс организовал митинг в Бостоне, на который пришли не менее 13 тысяч человек.

Стоит отметить, что Массачусетс – это штат, от которого была избрана в Сенат США соперница Сандерса по президентской гонке – сенатора Элизабет Уоррен.

Изначально ожидалось, что она без проблем одержит победу в этом штате. В то же время последние опросы демонстрируют падение рейтинга Уоррен и рост поддержки Сандерса в Массачусетсе.

Так, опрос MassINC Polling Group, опубликованный в пятницу, показал, что Сандерса поддерживают 25 % вероятных первичных избирателей из штата Массачусетс, а Уоррен – 17 %.

В октябре прошлого года Уоррен лидировала в штате с 33 %, а Сандерс занимал третью позицию с 13 % (после бывшего вице-президента США Джо Байдена, который удерживал второе место).

Как отмечает агентство, сенаторы Сандерс и Уоррен являются давними друзьями и союзниками. Однако теперь они соперничают за голоса избирателей.

Выступая перед сторонниками в Бостоне, Сандерс прямо не упоминал соперницу, однако намекнул на отличия в финансировании их избирательных кампаний.

Ранее Уоррен, комментируя свой возможный проигрыш в Массачусетсе, заявила, что в этом штате популярны “прогрессивные идеи”, которых придерживаются она и Сандерс.

“Я уверена, что именно поэтому Берни проводит там кампанию”, – сказала она.