Для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сандерс очень сильно нуждается в победе после того, как бывший вице-президент Байден одержал победу во многих южных штатах, а также в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе.

Мичиган является самым конкурентоспособным из шести штатов, в которых проходит предвыборная гонка по выдвижению кандидатов. Он предлагает наибольшее количество из 1 991 делегата, которое необходимо кандидату для прямого выдвижения кандидатуры: 125. И для Сандерса очень важно получить этот импульс.

Помимо штата Мичиган, штат Вашингтон, Миссисипи, Мииссури и Айдахо будут проводить первичные выборы во вторник. Северная Дакота будет проводить собрания.

Проигрыш Сандерса в Мичигане может дать Байдену непреодолимое преимущество.

Штат также имеет большое значение для всеобщих выборов 3 ноября.

По данным опросов, проведенных Edison Research, Байден использовал свою популярность среди чернокожих избирателей, добившись огромных успехов в “супер-вторник”, получив 70 % голосов от афроамериканских избирателей в Алабаме и Вирджинии и 60 % в Северной Каролине и Техасе.

Афроамериканцы будут иметь решающее значение в Мичигане, там они составляют почти 14 % населения. Некоторые районы Детройта на 80 % афроамериканские.

В эти выходные Сандерс отменил планы проведения кампании в Миссисипи, сосредоточившись вместо этого на Мичигане.