Об этом сообщает агентство Reuters.
Сандерс очень сильно нуждается в победе после того, как бывший вице-президент Байден одержал победу во многих южных штатах, а также в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе.
Мичиган является самым конкурентоспособным из шести штатов, в которых проходит предвыборная гонка по выдвижению кандидатов. Он предлагает наибольшее количество из 1 991 делегата, которое необходимо кандидату для прямого выдвижения кандидатуры: 125. И для Сандерса очень важно получить этот импульс.
Помимо штата Мичиган, штат Вашингтон, Миссисипи, Мииссури и Айдахо будут проводить первичные выборы во вторник. Северная Дакота будет проводить собрания.
Проигрыш Сандерса в Мичигане может дать Байдену непреодолимое преимущество.
Штат также имеет большое значение для всеобщих выборов 3 ноября.
По данным опросов, проведенных Edison Research, Байден использовал свою популярность среди чернокожих избирателей, добившись огромных успехов в “супер-вторник”, получив 70 % голосов от афроамериканских избирателей в Алабаме и Вирджинии и 60 % в Северной Каролине и Техасе.
Афроамериканцы будут иметь решающее значение в Мичигане, там они составляют почти 14 % населения. Некоторые районы Детройта на 80 % афроамериканские.
В эти выходные Сандерс отменил планы проведения кампании в Миссисипи, сосредоточившись вместо этого на Мичигане.
- Ранее сенатор США Элизабет Уоррен объявила о выходе из борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии.
- На территории десяти американских штатов, накануне проведения “супервторника”, развернулась масштабная рекламная кампания против кандидатуры демократа Берни Сандерса, на которую было потрачено около миллиона долларов.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.