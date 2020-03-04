Американский сенатор Элизабет Уоррен потерпела поражение на праймериз демократов в своем "родном" штате Массачусетс, от которого ранее была избрана в Сенат США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Уоррен родом из штата Оклахома, но в 2013 году стала сенатором от Массачусетса. Она стала первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата.

“Сенатор Элизабет Уоррен потеряла свой родной штат Массачусетс из-за Джо Байдена, что стало резким и, возможно, последним ударом по ее президентской кампании”, – отмечает CNN.

Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на опрос MassINC Polling Group, в октябре прошлого года Уоррен лидировала в штате с 33 %.

Теперь же по итогам праймериз Демократической партии, которые прошли во вторник, 3 марта, (“супервторник”) в 14 американских штатах, сенатор заняла только третью позицию.

Согласно данным издания The Washington Post, первичные выборы в штате Массачусетс выиграл бывший вице-президент США Джо Байден (у него 33,1 % поддержки по итогам подсчета более 91 % голосов).

На втором месте – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (26,4 %). И только на третьем месте по уровню поддержки находится Элизабет Уоррен (21,4 %).

Как отмечает CNN, поражение ставит перед сенатором Уоррен вопрос целесообразности продолжать президентскую кампанию. В команде сенатора призвали не давить на нее, так как она должна самостоятельно принять решение.

В то же время один из членов Демократической партии, имя которого не называется, выразил мнение, что у сенатора “нет пути вперед”.

Отмечается, что Уоррен потеряла поддержку среди ключевых групп своих избирателей: женщин, белых избирателей с высшим образованием и либералов.

В случае если она откажется продолжать кампанию, голоса ее избирателей могут разделиться между Сандерсом и Байденом.