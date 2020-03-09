Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/SSRS.
Опрос показывает, что 52% зарегистрированных избирателей, которые являются демократами или независимыми избирателям, хотят, чтобы Байден стал кандидатом на выборах 2020 года от Демократической партии. Сандерса хотят видеть кандидатом от партии на 16% меньше — в его поддержку высказались 36% опрошенных.
Еще 7% опрошенных поддержали сенатора штата Массачусеств Элизабет Уоррен, которая объявила о выходе из президентской гонки 5 марта.
Среди опрошенных после того, как Уоррен выбыла, поддержка Байдена выросла до 57%, Сандерса так и осталась на уровне 36%. Еще 6% выбрали кого-то другого или были не уверены, кого они поддержат.
К тому же около 9 из 10 избирателей-демократов и независимых избирателей заявили, что поддержат любого кандидата от Демократической партии. Три четверти избирателей-демократов отметили, что они уверены, что партия назначит кого-то, у кого есть большие шансы победить Дональда Трампа.
Опрос был проведен с 4 по 7 марта в телефонном режиме с живым интервьюером. В опросе приняли участие 1211 взрослых американцев из разных уголков страны. Результаты для полной выборки имеют погрешность выборки около 3,3 процентных пункта. Для результатов среди 540 зарегистрированных избирателей, которые являются демократами или независимыми от демократов погрешность составляет 5 процентных пунктов.
- Напомним, ранее Майкл Блумберг и Питт Буттиджич сняли свои кандидатуры на выборах президента в пользу Джо Байдена. Элизабет Уоррен покинула гонку не выразив поддержку ни одного из оставшихся претендентов.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.
- Для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.