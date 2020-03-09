Экс-вице-президента США Джо Байдена поддерживает 52% избирателей, в то время как его главного конкурента Берни Сандерса только 36%.

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/SSRS.

Опрос показывает, что 52% зарегистрированных избирателей, которые являются демократами или независимыми избирателям, хотят, чтобы Байден стал кандидатом на выборах 2020 года от Демократической партии. Сандерса хотят видеть кандидатом от партии на 16% меньше — в его поддержку высказались 36% опрошенных.

Еще 7% опрошенных поддержали сенатора штата Массачусеств Элизабет Уоррен, которая объявила о выходе из президентской гонки 5 марта.

Среди опрошенных после того, как Уоррен выбыла, поддержка Байдена выросла до 57%, Сандерса так и осталась на уровне 36%. Еще 6% выбрали кого-то другого или были не уверены, кого они поддержат.

К тому же около 9 из 10 избирателей-демократов и независимых избирателей заявили, что поддержат любого кандидата от Демократической партии. Три четверти избирателей-демократов отметили, что они уверены, что партия назначит кого-то, у кого есть большие шансы победить Дональда Трампа.

Опрос был проведен с 4 по 7 марта в телефонном режиме с живым интервьюером. В опросе приняли участие 1211 взрослых американцев из разных уголков страны. Результаты для полной выборки имеют погрешность выборки около 3,3 процентных пункта. Для результатов среди 540 зарегистрированных избирателей, которые являются демократами или независимыми от демократов погрешность составляет 5 процентных пунктов.