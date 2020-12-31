Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: следователи начали уголовное производство

После обнаружения взрывоопасных предметов возле квартиры тещи соучредителя и главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что утром 31 декабря у дверей квартиры по улице Якуба Колоса нашли пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты. Взрывотехники немедленно исследовали находку. Оказалось, что это скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.

Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.