Covid-19 Украина

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Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: следователи начали уголовное производство

После обнаружения взрывоопасных предметов возле квартиры тещи соучредителя и главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина правоохранители начали уголовное производство.

Четверг, 31 декабря 2020, 19:33

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что утром 31 декабря у дверей квартиры по улице Якуба Колоса нашли пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты. Взрывотехники немедленно исследовали находку. Оказалось, что это скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.

Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

  • Накануне в Национальной полиции сообщили, что возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
  • В гранатах, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина, взрывчатку не обнаружили.
  • В ночь с 22 на 23 июля главе “Центра противодействия коррупции” (ЦПК) Виталию Шабунину подожгли дом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.
  •  31 декабря Виталий Шабунин заявил, что взрывчатку подложили не только возле дома его матери, но и возле квартиры родителей жены.
  • После того, как у квартир матери и родителей жены соучредителя и председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина нашли взрывчатку, полиция предложила ему личную охрану.
Теги: вибухівка, погрози, Шабунін

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