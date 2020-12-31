Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: следователи начали уголовное производство

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что утром 31 декабря у дверей квартиры по улице Якуба Колоса нашли пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты. Взрывотехники немедленно исследовали находку. Оказалось, что это скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.
Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством).
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.
- Накануне в Национальной полиции сообщили, что возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
- В гранатах, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина, взрывчатку не обнаружили.
- В ночь с 22 на 23 июля главе “Центра противодействия коррупции” (ЦПК) Виталию Шабунину подожгли дом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.
- 31 декабря Виталий Шабунин заявил, что взрывчатку подложили не только возле дома его матери, но и возле квартиры родителей жены.
- После того, как у квартир матери и родителей жены соучредителя и председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина нашли взрывчатку, полиция предложила ему личную охрану.