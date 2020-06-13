В Государственном бюро расследований сообщили о завершении следствия относительно двух пограничников, которые подозреваются в превышении полномочий при выдворении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

Действия уже бывших сотрудников Госпогранслужбы квалифицируются по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Михеила Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша”, – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины экс-сотрудникам ГПСУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Относительно других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к реадмиссии Саакашвили, расследование продолжается.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законным выдворение Михеила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в рамках дела по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел.

Постановление являлось окончательным и обжалованию не подлежало.

Но уже в феврале 2020 года Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшим пограничникам за выдворение Саакашвили из Украины.

Напомним, что Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые Саакашвили указал при получении украинского паспорта.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане “Сулугуни” в Киеве, после чего доставлен в аэропорт “Борисполь” и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины объяснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории нашей страны.

10 сентября 2017 года Саакашвили вместе с соратниками прорвался из Польши в Украину через пункт пропуска “Шегини”. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. А уже 29 мая экс-президент Грузии вернулся в Украину.