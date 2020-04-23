Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.
Президент отметил, что у правительства “есть четкий план выхода из карантина”, который включает в себя 5 этапов. Он будет вскоре озвучен премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Зеленский проинформировал, что плавный выход страны из карантина начнется при двух ключевых условиях.
“Первое: в течение 10 дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину”, — сказал он.
Глава государства отметил, что украинцам необходимо “еще немного терпения и самодисциплины”.
“Спешка в вопросах жизни и здоровья нации может быть фатальной”, — добавил он.
Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним.
Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 23. April 2020
- 22 апреля Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
- С 11 мая Кабинет министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.