Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых начнется плавный выход страны из карантина.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Президент отметил, что у правительства “есть четкий план выхода из карантина”, который включает в себя 5 этапов. Он будет вскоре озвучен премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Зеленский проинформировал, что плавный выход страны из карантина начнется при двух ключевых условиях.

“Первое: в течение 10 дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину”, — сказал он.

Глава государства отметил, что украинцам необходимо “еще немного терпения и самодисциплины”.

“Спешка в вопросах жизни и здоровья нации может быть фатальной”, — добавил он.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 23. April 2020