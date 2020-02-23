Об этом сообщает издание Хsport.

Поединок состоялся в Броварах (Киевская область).

Украинец победил единогласным решением судей аргентинца Эктора Сармиенто.

Беринчик доказал свой статус фаворита боя, доминируя все 12 раундов поединка. В восьмом раунде украинец мог завершить бой досрочной победой, но соперника спас гонг.

По итогам боя судьи отдали победу Беринчику: 117-111, 118-112, 118-110.

Стоит отметить, что украинский боксер в очередной раз поразил эффектным выходом на поединок. На этот раз он появился в образе Халка – героя одноименного американского фантастического боевика.

Музыкальным сопровождением выхода Беринчика стала композиция рок-группы AC/DC – “Thunderstruck”.

І знову яскравий вихід в ринг від Дениса Берінчика @berinchyk 💪🏻🥊👊🏻🇺🇦🔥🔝 Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers’ professional boxing promotional company) Субота, 22 лютого 2020 р.

🆕 Denys Berinchyk HULK Ring Entrance pic.twitter.com/kTdAupIbxS — UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) February 22, 2020

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