Во время пасхальных праздников в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня.

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что в Украине в 2020 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 19-го апреля.

Поскольку Пасха является государственным выходным и приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 20 апреля.

Поэтому на Пасху в целом будет три выходных – 18-е, 19-е и 20-е апреля.

Напомним, что Пасха является “переходным” праздником, поскольку ее каждый год отмечают в разные дни. От даты празднования Пасхи также зависит дата празднования Троицы.

Со 2-го марта в Украине начался Великий пост (пост перед Пасхой), который будет продолжаться до 18-го апреля. Это самый строгий пост у христиан восточного обряда.