Об этом сообщают #Буквы.

В этом году июньские государственные праздники — День Святой Троицы и День Конституции — выпали на воскресенье. По законодательству в таких случаях выходной переносится на ближайший рабочий день после праздника.

Следовательно, в июне 2020 года украинцы дважды будут отдыхать три дня подряд:

6-8 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы 7 июня;

27-29 июня в связи с празднованием Дня Конституции 28 июня.

Таким образом, в первый месяц лета украинцев ждет 10 выходных дней — 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 и 29 июня. Рабочих дней, соответственно, будет 20.