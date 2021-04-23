Цьогоріч у травні українці отримають кілька додаткових вихідних.

Про це повідомляють #Букви.

Впродовж останнього місяця весни українці працюватимуть 18 днів, а ще 13 днів – відпочиватимуть.

Традиційні вихідні з нагоди Дня праці, який святкують 1 травня, та Великодня, який цьогоріч святкуватимуть у неділю, 2 травня, переносяться на понеділок й вівторок 3 і 4 травня.

День перемоги, який відзначають 9 травня, цього року також припадає у неділю. Тому українці додатково відпочиватимуть у понеділок, 10 травня.

Отже, вихідними в Україні будуть 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 травня.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень, але просить організувати безпечне святкування.