Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян.

Об этом заявила глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции “Европейская Солидарность” Марина Порошенко, информирует пресс-служба “ЕС”.

Она отметила, что во фракции “ЕС” детально изучили программу развития столицы. В бюджете Киева на 2021 год сократили финансирование здравоохранения. В то же время выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в следующем году.

“У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства – это точно не на сомнительное “большое крадивництво”, а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим”, – подчеркнула Порошенко.

Также она призвала коллег в Киевсовете “не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку”.

“Европейская солидарность” не будет голосовать за эту программу. В то же время депутаты фракции предложили ряд поправок, касающихся насущных проблем киевлян.

“Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Зато в проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны – миллиарды гривен на большие проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой – сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса. Именно поэтому эти риски не дают “Европейской Солидарности” весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян”, – резюмировала Марина Порошенко.