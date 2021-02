#Буквы рассказывают, кто она такая.

Страхова в крови и “ПриватБанке”

В 2016-м году в составе Минфина Украины она участвовала в процессе национализации “ПриватБанка”. В 2017 году Страхова заняла пост корпоративного секретаря в национализированном “ПриватБанка”.

В том же 2017-м она уволилась из банка с описанием всех подробностей своей работы и жизни.

Она сообщила, что ее зарплата в “Привате” составляла 100 тыс. грн, чистыми она получала 80 тыс. грн, но самостоятельно платила за билеты, гостиницу, телефонные переговоры.

“C момента назначения я работала одна – если в других банках у корпоративного секретаря есть служба – то у меня не было ничего. При этом я была корпоративным секретарем, проектным менеджером, юристом, переводчиком, PR-менеджером НС – и даже персональным ассистентом, также пришлось закрывать первую эмиссию “Привата”, – написал она.

“К сожалению, нагрузка и нервы сказались на здоровье, каждые критические дни становятся для меня адом. Тамипул не помогал в любых количествах, и каждое кровотечение сопровождалось рвотой. Однажды приступ был таким сильным, что чувствовала как жизнь уходит из тела. Простите за такие подробности, но я лежала в крови и рвотной массе в ванной, и меня на земле держало только одно – это была ванна в квартире подруги”, – описала свое состояние Страхова.

Страхова о Бене и национализации “Привата”

Теперь эти ее слова вспоминают, кажется чаще, чем посты о национализации “Приватбанка”.

А среди них были такие яркие цитаты: “Нужно понимать, что национализация “Привата” — это не желание кого-то в Украине. Ни президент, ни оба премьера не горели желанием получать себе геморрой в виде Коломойского. … Мог ли Беня (Игорь Коломойский, — ред.) петлять дальше? Шансы были бы, если бы не его вечерние прогулки под “Укрнафтой” и сакраментальное “Кофе идешь пить?”. Это предрешило исход истории to big to be гемор. Иностранные институты не понимали, как можно оставлять 50% расчетной системы в руках человека, который грозит батальонами”, — писала Страхова.

“Где-то в ноябре на какой-то N-ной встрече то ли у президента, то ли у Валерии Алексеевны (Гонтаревой, – ред.), то ли у ИВК родилась идея indemnity как условие передачи банка. В их понимании — как освобождение от претензий к Коломойскому после национализации банка при условии выполнения им определенных действий. Сия идея-то родилась у них, а пытаться реализовать ее предстояло нам”, – отметила сотрудница “Привата”.

Однако, по ее словам, идею так и не удалось воплотить в жизнь.

Также она сообщила, что одни из последних переговоров перед национализацией банка проходили в кабинете Арсена Авакова на Богомольца.

“Почему мы оказались в МВД, для меня до сих пор загадка. Так понимаю, Арсен Аваков жил в роли “Посредник А”, но без него и не могло быть — национализация могла чем угодно сопровождаться. На других встречах был и другой “Посредник А” — Арсений Яценюк. Правда, его роль мне осталась не ясна — фасилитатор”, – писала Страхова.

Позже многие цитаты из ее рассказов были подхвачены людьми, связанными с “Приватбанком”, в частности Дмитрием Дубилетом, и потом уже саму Страхову начали связывать с Коломойским.

Страхова и акции Липецкой фабрики

В 2018 критиковала Порошенко и отмечала, что Коломойский в отличие от президента продал бизнес в России еще в 2014 году.

Она также предлагала в своих постах Порошенко продать ей акции Липецкой фабрики, которые она готова купить за 1 тыс. грн.

Страхова была представлена в числе команды Зеленского перед выборами как советник по банкам.

После победы Зеленского на выборах Страхова стала его советником в Офисе президента.

В мае 2019 предложила вернуть Игорю Коломойскому $2 млрд взаимозачетом в рамках возможного мирового соглашения.

“Мы только говорим: “Он просит 2 миллиарда (долларов)”. Но мы-то забываем, что все же такие кредиты компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны — засчитайте. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен “ПриватБанку”, – сказала она тогда в интервью.

Страхова в “Укрэксимбанке”

В июле 2019 Страхова была назначена членом наблюдательного совета “Укрэксимбанка”.

Согласно ее декларации за 2019 год в набсовете она получает 335 тысяч гривен или больше 13 тысяч долларов. В целом за 2019 год заработок Страховой в банке составлял 1 690 218 грн.

У Страховой есть квартира на 44 кв. м и машина Mini Cooper, а также около 2 млн гривен на счетах в банках.

Весной прошлого года в разгар коронавируса Страхова была против того, чтобы включать печатный станок.

“Мы не можем включить печатный станок и просто раздать деньги – такое увеличение потребления, не подкрепленное товарной массой, приведет к неконтролируемой инфляции, что сведет на нет все усилия”, – написала она.

Тем не менее в это же время “Укрэксимбанк”, в набсовет которого входит Страхова, пошел фактически на целевую эмиссию, решив купить у Укравтодора ОВГЗ на 19,3 млрд гривен.

“Мы берем рефинанс и покупаем облигации, гарантированные государством”, — написала Виктория Страхова под своим постом.

Страхова и собаки

В разгар кампании местных выборов Страхова пожаловалась, что на нее напали дикие собаки на Трухановом острове.

“На выборах проголосую за того, кто решит проблему диких собак на Трухановом острове (путём их переселения в приют). Моя сегодняшняя велотренировка закончилась, как на фото (езжу только по велополосе). Но во мне 167 см и 20 кг своего бешенства и силы воли, а на Трухановом много деток на небольших велосипедах. И если собаки набросятся на ребёнка, это закончится трагедией”, – писала Страхова.

Страхова и Донбасс

В 2014 году она предлагала отправить Донбасс на все четыре стороны.

“Если Донбасс так не приемлет Украину, то может изменить территориальные границы Донецкой и Луганской областей, провести референдум по ст. 73 Конституции. И отправить их на все четыре стороны…” – писала будущая советница Зеленского.

Еще в 2017 Страхова написала пост, что Донбасс вернется в Украину внезапно.

“Будет примерно как с бегством Януковича из Межигорья – будем друг у друга спрашивать: что неужели? Правда? Просто в один день исчезнут Плотницкий и Захарченко с ближайшими приспешниками – оливье отравятся на Новый год. Заблудившиеся любители военторга Путина срочно найдут дорогу домой”, – написала будущая представительница в ТКГ.

Она писала, что поддерживает идею Павла Жебривского развивать идею украинского Донбасса. А вот выступление Ахметова по поводу Донбасса в 2014 назвала “монологами вагины”.

В 2017-м, комментируя, как жители ОРДЛО ринулись за украинскими биометрическими паспортами, Страхова предлагала писать в них “Донбасс – это Украина, Россия – Агрессор, Крым – оккупирован. Желательно ещё Путин – х@ло”.

Также перед местными выборами Страхова прокомментировала опрос Зеленского и поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей.

“Да. Потому что это регион с особенностями – разрушенными социально-экономическими связями. Донбасс придется восстанавливать – и привлекать туда инвестиции. Поэтому этот режим необходим. Я слышу воззвания “а чем другие регионы хуже?”. На это у меня простой ответ – не хуже, лучше – потому что у них нет такой близости линии фронта”, – написала советница президента.