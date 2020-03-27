Дочь мужчины из Тернопольской области, умершего от коронавируса COVID-19, Анна Полищук сообщила, что из больницы тело ее отца "вынесли в мешке и закрыли дверь", не объяснив, как его хоронить.

Об этом она рассказала в комментарии “Радио Свобода”.

25 марта 68-летний Павел из села Коваливка Монастырисского района умер в тернопольской больнице. По словам медиков “скорой помощи”, у мужчины не было проблем со здоровьем, то есть ему не диагностировали сопутствующей патологии (кроме симптомов, связанных с COVID-19).

Дочь умершего Анна Полищук сообщила, что 17 марта отец плохо себя чувствовал и обратился в поликлинику, сделал флюорографию, и врач выписал антибиотик. На следующий день температура у мужчины поднялась до 40 градусов, началась тошнота, расстройство желудка, и он снова обратился к врачу, который назначил другие медикаменты. 21 марта у больного началась одышка, и семья потребовала госпитализации.

Полищук рассказала, что “скорую” вызывали 5 часов: пока не дозвонились на горячую линию, бригада не приехала.

Больного привезли в Чертковскую районную больницу, в инфекционное отделение, а на следующий день перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи. 25 марта мужчина скончался. В тот же день его похоронили в селе Коваливка.

“Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала на своем транспорте, с гробом и забрала тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок розлезался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. До этого сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все бежали. Только через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину”, — рассказала Анна Полищук.

Она добавила, что люди в селе боялись и отказывались выкопать могилу. В итоге мэр Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. По словам дочери, опускали тело городской голова, его заместитель, глава сельского совета и муж сестры.

“Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был уже вечер”, — сказала дочь умершего.

Полищук считает, что отец мог заразиться в больнице, а не на похоронах от священника. Мужчина жил отдельно от дочерей, не был за границей.

“Если бы на похоронах заразился, то было бы больше людей больных. Я скорее склоняюсь к мысли, что вирус пошел от Монастыриской больницы”, — заявила Полищук.

Детали похорон отца сообщила изданию “Овид” еще одна дочь умершего Ольга Тутова.

“Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить”, – рассказала Тутова.

Издание пишет, что в области нет разработанного алгоритма действий и процедуры, как должно происходить захоронение людей, умерших от коронавируса. Ранее в Тернопольской ОГА уверяли, что погребением погибшего будут заниматься государственные структуры.

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