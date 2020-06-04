Об этом говорится в соответствующем приказе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации.
“В 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получения полного общего среднего образования. Вместе с тем отмечаем, что для вступления в учреждение высшего образования прохождения внешнего независимого оценивания является обязательным!”, – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Его целью является сохранение жизни и здоровья учащихся и учителей и предотвращения распространения коронавируса.
В документе говорится также о том, что 2019/2020 учебный год должен быть завершен не позднее 1 июля 2020.
- Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.
- В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО стартует с 25 июня.
- Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.