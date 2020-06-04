Выпускники 11 классов киевских школ не будут проходить государственную итоговую аттестацию для получения полного общего среднего образования.

Об этом говорится в соответствующем приказе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации.

“В 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получения полного общего среднего образования. Вместе с тем отмечаем, что для вступления в учреждение высшего образования прохождения внешнего независимого оценивания является обязательным!”, – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что такое решение принято во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Его целью является сохранение жизни и здоровья учащихся и учителей и предотвращения распространения коронавируса.

В документе говорится также о том, что 2019/2020 учебный год должен быть завершен не позднее 1 июля 2020.