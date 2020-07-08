Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разобраться, чтобы выпускников школ не призывали в армию до вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства.

“Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им начали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали”, – сказал он.

По словам премьера, парни, которым уже исполнилось 18 лет, однако они хотят поступить в высшие учебные заведения, должны иметь эту возможность.

“Им, наверное, не надо вручать срочно повестки. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению… Включитесь в процесс, важно довести на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие”, – заявил Шмыгаль.