Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства.
“Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им начали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали”, – сказал он.
По словам премьера, парни, которым уже исполнилось 18 лет, однако они хотят поступить в высшие учебные заведения, должны иметь эту возможность.
“Им, наверное, не надо вручать срочно повестки. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению… Включитесь в процесс, важно довести на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие”, – заявил Шмыгаль.
- Напомним, в Украине перенесли весенний призыв в армию с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.