Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H.
“Безславні кріпаки” — это фильм о Тарасе Шевченко в жанре приключенческий экшнн/комедия. Ранее фильм анонсировали под названием “Шевченко: перший самурай”.
“Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять “по-македонски”, быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш”, — говорится в описании фильма.
Режиссером ленты стал Роман Перфильев. Главные роли сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсарь, Андрей Борис и Андрей Малинович.
Отметим, в тизере звучит песня украинской исполнительницы Алины Паш.
Премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года.
- Ранее в прокат вышла первая украинская неполиткорректная патриотическая комедия о войне на Донбассе “Наши котики”.