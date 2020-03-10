Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H.

“Безславні кріпаки” — это фильм о Тарасе Шевченко в жанре приключенческий экшнн/комедия. Ранее фильм анонсировали под названием “Шевченко: перший самурай”.

“Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять “по-македонски”, быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш”, — говорится в описании фильма.

Режиссером ленты стал Роман Перфильев. Главные роли сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсарь, Андрей Борис и Андрей Малинович.

Отметим, в тизере звучит песня украинской исполнительницы Алины Паш.

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Премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года.