Владимир Зеленский разделил Украину между олигархами и стал "первым президент, которые пригласил их в супружескую постель".

Такое мнение народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий высказал в статье для #Букв “Президент Печерска: как Зеленский сдал власть олигархам”.

Экс-нардеп отметил, что после нашумевшей встречи Президента Зеленского с рядом крупных бизнесменов, посвященной борьбе с COVID-19, выяснилось, что Глава государства “предложил влиятельным представителям олигархических кланов де-факто возглавить антикризисные штабы в регионах”.

“Области поделили соразмерно экономическому присутствию того или иного олигарха”, — отметил он.

Распределение выглядит следующим образом:

Высоцкий подчеркнул, что представители власти и ранее обращались за помощью к олигархам, но никогда не “институализировали” их.

“Да, все власти Украины всегда бегали короткими перебежками в олигархический публичный дом. За телеэфирами, деньгами и иной поддержкой. Но никогда еще в истории олигархи не были институализированы какими-то квазидолжностями. Зеленский – первый президент, которые пригласил их в супружескую постель”, — добавил экс-нардеп.