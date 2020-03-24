Такое мнение народный депутат VIII созыва Сергей Высоцкий высказал в статье для #Букв “Президент Печерска: как Зеленский сдал власть олигархам”.
Экс-нардеп отметил, что после нашумевшей встречи Президента Зеленского с рядом крупных бизнесменов, посвященной борьбе с COVID-19, выяснилось, что Глава государства “предложил влиятельным представителям олигархических кланов де-факто возглавить антикризисные штабы в регионах”.
“Области поделили соразмерно экономическому присутствию того или иного олигарха”, — отметил он.
Распределение выглядит следующим образом:
Высоцкий подчеркнул, что представители власти и ранее обращались за помощью к олигархам, но никогда не “институализировали” их.
“Да, все власти Украины всегда бегали короткими перебежками в олигархический публичный дом. За телеэфирами, деньгами и иной поддержкой. Но никогда еще в истории олигархи не были институализированы какими-то квазидолжностями. Зеленский – первый президент, которые пригласил их в супружескую постель”, — добавил экс-нардеп.
- Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархами и крупных бизнесменов на Банковой.
- Позднее в Офисе Президента сообщили, что на встрече обсуждались вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
- Сам Зеленский по итогам встречи сообщил, что была достигнута договоренность о формировании специального фонда из средств олигархов. Речь идет о 12-13 млрд гривен, которые олигархи выделят на борьбу с коронавирусом.