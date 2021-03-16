Волонтер Маруся Звиробий снимается с выборов в Верховную Раду в 87 округе.

Об этом Буквам сообщил источник в Центральной избирательной комиссии.

“Звиробий вчера нам принесла заявление, что снимается с выборов. Теперь ЦИК должен рассмотреть заявление на заседании”, – сказал собеседник.

В партии “Европейская солидарность”, которая и выдвинула Зверобой, это объяснили тем, что она с Русланом Кошулинский делили 2 место и ЕС решил поддержать “свободовца”, чтобы не прошел соратник Коломойского Александр Шевченко.