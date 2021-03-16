Об этом Буквам сообщил источник в Центральной избирательной комиссии.
“Звиробий вчера нам принесла заявление, что снимается с выборов. Теперь ЦИК должен рассмотреть заявление на заседании”, – сказал собеседник.
В партии “Европейская солидарность”, которая и выдвинула Зверобой, это объяснили тем, что она с Русланом Кошулинский делили 2 место и ЕС решил поддержать “свободовца”, чтобы не прошел соратник Коломойского Александр Шевченко.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года. Потребность в их проведении возникла после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надвирной).
- По указанному округу также баллотируются представитель партии “За будущее” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также назначила на 28 марта 2021 промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50.
- Звиробий оказалась под угрозой уголовного преследования за ее видео с Софией Фединой о президенте Зеленском, которое расценили как угрозу его жизни.
- 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.
- “Товарищ президент думает, что он бессмертен … Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красиво, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кото-то снова в белой рубашке припрется на передовую “, – сказала Федина.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за высказывания нардепа и Звиробий 1 ноября 2019.