Туреччина різко відреагувала на визнання президентом США Джо Байденом різні та депортації вірмен в Османській імперії у 1915 році — геноцидом.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

“Ми рішуче відкидаємо та засуджуємо заяву президента США щодо подій 1915 року, зроблену під тиском радикальних вірменських кіл та антитурецьких угруповань 24 квітня”, – йдеться у заяві.

У МЗС країни зазначили, що твердження Байдена не має наукової та правової бази, а також не підтверджується жодними доказами. На переконання Туреччини, події 1915 року категорично не можна вважати геноцидом.

У відомстві нагадали, що Європейський суд з прав людини підтвердив суперечливий характер подій 1915 року. А у 2005 році Туреччина запропонувала вірменській стороні створити Об’єднану комісію з історії, щоб досягти справедливої ​​пам’яті у світлі історичних фактів того періоду. Однак Вірменія не відреагувала на цю пропозицію, хоча вона все ще актуальна.

Тож Туреччина переконана, що “заява президента США, який ні юридично, ні морально не уповноважений судити історичні справи, не має жодної цінності”.

“Як країна, розташована в центрі регіону, який заведено називати “колискою цивілізацій” та який докладає зусиль щодо досягнення миру та спокою людства, попри всі страждання, Туреччина ніколи не уникала складнощів у тлумаченні національної історії та не наслідувала якісь країни в цьому аспекті, в тому числі США”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що заява президента США не матиме жодних результатів, крім поляризації нації та перешкоджання миру й стабільності в регіоні.

“Ця заява США, яка спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята турецьким народом і відкриє глибоку рану, яка завдасть шкоди нашій взаємній довірі й дружбі”, – заявили в МЗС.

Також Туреччина закликала Байдена “виправити цю серйозну помилку”,

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден визнав різню та депортацію вірмен в Османській імперії у 1915 році – геноцидом. До речі, Байден обіцяв визнати геноцид вірмен ще рік тому, під час передвиборчої кампанії.

“Ми не повинні мовчати через це жахливе та систематичне знищення людей. Якщо ми не визнаємо геноцид, перестанемо пам’ятати про це та розповідати дітям, то слова “більше ніколи” втратять сенс”, – сказав Байден.

Позиція Туреччини

Сучасна Туреччина не визнає геноцидом події 1915 року. Тоді в Османській імперії загинули близько 1,5 млн вірмен. Влада Туреччини категорично проти того, аби інші країни світу визнавали ті події геноцидом. На це є дві причини. Перша – тлумачення складних моментів у національній історії. Друга – можливі вимоги про компенсацію з боку Вірменії та діаспори.

Окрім США, Росія, Канада, Франція та десятки інших країн і міжнародних організацій визнали масові вбивства вірмен та інших християн в Османській імперії геноцидом. Однак Байден став першим американським президентом, який сказав про це відкрито. Інші світові лідери лише прийняли декларації, які не мають жодних юридичних наслідків.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже заявив, що якщо Байден визнає геноцидом вірмен події 1915 року, то це лише нашкодить й без того не бездоганним відносинам між США та Туреччиною.

“Заяви, які не мають юридичної сили, не матимуть і позитивних наслідків, але можуть зашкодити відносинам. Якщо США хочуть погіршити відносини – це їх вибір”, – сказав Чавушоглу.

Що сталося у 1915 році

Більшість істориків говорить про те, що під час Першої світової війни сотні тисяч вірмен загинули під час масової депортації з Анатолії. За інформацією Міжнародної асоціації дослідників геноциду (IAGS) загиблих було більше мільйона.

Турецький історик Танер Акчам опублікував документи, які доводять, що масові вбивства вірмен були наказом влади Османської імперії.

Папа Римський Франциск назвав події 1915 року, різню вірмен, першим геноцидом XX століття.

Однак представники сучасної Туреччини кажуть про те, що в 1915 році померло не більше 300 тисяч вірмен. Головне – вони не визнають, що вірмен тоді вбивали за наказом правителів Османської імперії. Вони пояснюють, що ніякої різні тоді не було. Вірмен нібито попросили переселитися в південні регіони імперії. За їх словами, вірмени підтримували проросійські погляди, тому їм запропонували переїхати на південь, оскільки вірменські партизани “поводилися, як дикі”, постійно ворогуючи з турками та курдами в східній частині країни.

Вірменія та Туреччина не можуть дійти згоди щодо трактування подій 1915 року. Аналогічна ситуація з конфліктом в Нагірному Карабаху.

ДОВІДКА. День пам’яті жертв геноциду вірмен відзначається щороку 24 квітня в пам’ять про жертви геноциду вірмен в Османській імперії. 15 квітня 2015 року Європарламент оголосив 24 квітня європейським Днем пам’яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. Попри те, що планомірне та інституційно підкріплене знищення вірменського населення в Османській Туреччині почалося ще з кінця XIX століття, 24 квітня меморіальною датою обрано не випадково. Саме цього дня в 1915 році в османській столиці Стамбулі були заарештовані й пізніше вбиті понад 800 представників вірменської інтелігенції.