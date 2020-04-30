Во время ликвидации пожара в квартире пожарные столицы эвакуировали из горящего дома двух женщин, а также спасли кота.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

“Этот взгляд стоит тысячи слов. Киев. Пожар в квартире. Пожарные эвакуировали двух хозяев квартиры. Но за 15 минут ликвидировали возгорание. Спасатели нашли в задымленном помещении кота. Пришлось немного реанимировать животное. Спасибо за еще одну спасенную душу”, – говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook опубликовало видео спасения кота.

“В очередной раз столичные спасатели проявили неравнодушие к домашним животным, которые также, как и люди, являются потерпевшими, когда в помещениях возникают пожары. На этот раз пожарные Деснянский РУ ГУ ГСЧС спасли кота из горящей квартиры. Сейчас с ним все хорошо – передали хозяевам”, – говорится в сообщении.

Порятунок кота із палаючої квартири В черговий раз столичні рятувальники проявили небайдужість до домашніх тварин, які також, як і люди, являються потерпілими, коли у помешканнях виникають пожежі. Цього разу вогнеборці Деснянське РУ ГУ ДСНС врятували кота із палаючої квартири. Наразі з ним все добре – передали господарям Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 30 квітня 2020 р.