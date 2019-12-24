Взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, готовы 37 человек.

Об этом во время заседания заявил адвокат Влад Добош, сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на арест Юлии Кузьменко.

В начале заседания адвокат обратился к суду с ходатайством о разрешении подозреваемой сидеть рядом с собой.

Судья попросил вольных слушателей покинуть заседание – после этого он позволил Кузьменко выйти и сесть рядом с адвокатом.

В зале остались только журналисты, поручители и близкие родственники.

Напомним, сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.