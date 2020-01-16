Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда Украины.

“Сегодня, 16 января, следственная судьей Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 904 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновницу подозревают в предложении и предоставлении 25 тыс долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. По версии следствия, указанную сумму прокурор должен получать ежемесячно в обмен за непривлечение налоговиков к уголовной ответственности за противоправную деятельность. Действия и.о. главы ГУ ГНС квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В случае, если указанная сумма залога будет внесена, чиновница будет обязана являться по первому требованию правоохранителей, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, а также сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Согласно информации на сайте ГНС в Одесской области, эту должность с осени 2019 года и до момента ареста занимала некая Наталья Чеботарева.

Что известно об арестованной чиновнице?

На данный момент Наталье Чеботаревой 38 лет. Согласно информации на сайте ГНС в Одесской области, должность исполняющей обязанности главы ГНС региона занимала с осени 2019 года и до момента ареста.

Известно, что Чеботарева родилась в Макеевке, в 2003 году закончила Донецкий Национальный Университет. Еще будучи студенткой поступила на службу в местное управление Государственной налоговой инспекции. Постепенно Чеботареву повышали в должности и уже в 2006 она стала и.о. заведующего сектором учета и отчетности Макеевского объединенной государственной налоговой инспекции.

После она была переведена в Донецк, где была заместителем начальника Государственной налоговой инспекции в разных районах города вплоть до 2015 года.

С 2015 года и вплоть до 2018 года. Чеботарева работала в Донецке в Государственной налоговой инспекции в заместителем начальника управления и начальником различных отделов (контроля за правомерностью бюджетного возмещения, администрирования экологического налога и других).

В 2018-2019 годах году она занимала должности заместитель начальника управления – начальника отдела информационного обеспечения управления комплексного анализа Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, а также начальник управления налогового сопровождения предприятий непроизводственной сферы, оставаясь при этом сотрудником налоговой службы Одесской области.

В декларации Натальи Чеботаревой, опубликованной на сайте Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, из родственников указан только сын Дмитрий.

Фотографиями с ним Наталья делилась и в социальных сетях, которые, к слову, ведет не активно.

В соцсетях Чеботарева также указывала, что проживает в Одессе. При этом среди задекларированного ею недвижимого имущества квартиры или дома в Одессе и области нет, зато есть две квартиры в Донецке (71 кв.м., 100%) и в городе Макеевка Донецкой области (57 кв.м., доля 50%). Таким образом, где проживала Чеботарева, работая в Одессе — неизвестно.

Также с 2011 года в собственности Чеботаревой находится иномарка — Mercedes 2008 года выпуска.

Доходы чиновницы в 2018 году, согласно декларации, составили порядка 300 тысяч гривен. Среди них 144 тысячи зарплаты по основному месту работы — управление фискальной службы в Одесской области. Еще 157 тысяч Чеботарева получила, будучи сотрудником Офиса Крупных плательщиков ГФС. Помимо этого, ей были начислены 31 тысяч военной помощи и 6 тысяч в качестве социальной помощи.

В декларации Чеботаревой за 2019 год запись только одна — денежный заем в размере 587 тысяч гривен, полученный от некоего Сергея Совгира. Средства были получены в конце декабря прошлого года. По курсу НБУ за 18 декабря (дата получения средств) это около 24 250 долларов — сумма, близкая к сумме предложенной чиновницей взятки.