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Взятка в $6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в деле о взятке руководителям антикоррупционных органов. Экс-чиновницу ГФС отправили за решетку с возможностью внесения свыше 120 млн гривен залога.

Понедельник, 15 июня 2020, 18:10

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом, ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Сегодня утром стало известно об аресте действующего чиновника, замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко. ВАКС отправил его за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.

Вдвое меньший залог (40,4 млн гривен) и аналогичный срок содержания под стражей применили в отношении юриста Burisma – компании, аффилированной с экс-министром экологии Николаем Злочевским, – Андрея Кича.

“Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн гривен”, – сообщили в САП.

Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки служебному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС – в предложении, обещании или предоставлении взятки служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: Государственная налоговая служба, САП, взятка, Злочевский

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