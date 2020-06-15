Взятка в $6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Таким образом, ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.
Сегодня утром стало известно об аресте действующего чиновника, замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко. ВАКС отправил его за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.
Вдвое меньший залог (40,4 млн гривен) и аналогичный срок содержания под стражей применили в отношении юриста Burisma – компании, аффилированной с экс-министром экологии Николаем Злочевским, – Андрея Кича.
“Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн гривен”, – сообщили в САП.
Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки служебному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС – в предложении, обещании или предоставлении взятки служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.
В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.
- В пятницу, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.