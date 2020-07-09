Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.
Лицо задержали сразу после предоставления первого транша в 200 тысяч долларов.
Следственные действия продолжаются.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.