Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Злоумышленник предлагал взятку в размере 800 тысяч долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Лицо задержали сразу после предоставления первого транша в 200 тысяч долларов.

Следственные действия продолжаются.