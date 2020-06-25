Covid-19 Украина

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Взрыв на Позняках: пострадавшим начали выдавать сертификаты на квартиры

Пострадавшим в результате взрыва на Позняках начали выдавать сертификаты на новые квартиры. Первые 12 квартир выделили уже сегодня.

Четверг, 25 июня 2020, 20:24

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Люди, которые потеряли близких, попросили восстановить документы и установить справедливость, чтобы те, кто допустил взрыв, были наказаны.

Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких, и те, кто имеет малолетних детей. Все остальные семьи получат жилье в течение месяца, его будут выдавать каждые десять дней. Дома, которые получат пострадавшие, расположенные в новостройке.

“Мы готовы помогать. Все 40 квартир – под нашим личным контролем – мы отдадим в течение ближайших дней”, – сказал Президент.

Стоит отметить, что Зеленский, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат от партии “Слуга народа” Леся Забуранна нарушили карантинные требования и были без масок. В начале встречи Зеленский спросил у всех присутствующих, можно ли ему снять маску. Отметим, что только вчера Президент вышел из самоизоляции, так как 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 16 июня супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.

Фото: Пресс-служба Президента

По словам главы государства, все новые квартиры, предложенные пострадавшим, классом и уровнем лучше, чем те, в которых они жили раньше. Зеленский поставил задачу Киевскому городскому главе Виталию Кличко проконтролировать, чтобы в этих помещениях был сделан ремонт.

Дома подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир – от 60 кв. м до 80 кв. м.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале заявил, что город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, – чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделила столичная власть (от 50 до 100 000 гривен на семью).

“Только что встретился с пострадавшими жителями. Относительно нового жилья, сертификаты на которые должен выдать пострадавшим президент Украины, в случае необходимости осуществления там ремонта, городская власть возьмет на себя решение этого вопроса”, – сообщил Кличко.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.

На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

Теги: Владимир Зеленский, взрыв в Киеве, Виталий Кличко, квартиры, Киев

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