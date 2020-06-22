Один из жителей взорвавшегося дома на Позняках, Николай, рассказал о том, что полицейские выломали двери его квартиры и побежали к холодильнику.

Видео с жителем дома опубликовала в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Николай живет на 8 этаже, в квартире, которая находится прямо над теми, что пострадали от взрыва. С его квартирой, которую он снимает, все в порядке. По его словам, полицейские или спасатели начали ломать двери, так как он не слышал стука, хотя он утверждает, что был в комнате.

“Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали три человека. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели”, — говорит он.

Позже Николай предложил им тарелки и чистую питьевую воду, но правоохранители отказались, так как это долго, а “там трупов носят”. Николай подытожил, что они в итоге все же поели “хороший печеночный паштет”, который он ранее приготовил для своих друзей.

В то же время журналист Роман Малко усомнился в действительно происходящего. Изначально он написал у себя в Facebook пост с посылом, что “этот тип — очередной вброс”. Спустя некоторое время, как утверждает Малко, он со своей коллегой установил личность комментатора.

“Во-первых, он не житель этого дома, а соседнего. Во-вторых, он все равно утверждает, что ему специально выломали дверь, но фактов у него — нет”, — утверждает журналист.

Малко обвиняет Николая в том, что он просто захотел пропиариться на трагедии, а также он считает, что возможно тот был под воздействием наркотических веществ.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.