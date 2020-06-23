Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
“По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед”, – сообщили спасатели.
Таким образом, от начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.
- Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- Киевские власти готовы выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.