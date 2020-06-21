Житель соседней девятиэтажки в Киеве, где в воскресенье прогремел взрыв, рассказал, что спасатели и полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

Об этом #Буквам рассказал очевидец взрыва, которого переселили в школу-интернат.

Мужчина рассказал, что проснулись из-за грохота и выбежали из квартиры через 5 минут после взрыва.

“В 9:55 произошел взрыв по адресу Крушельницкого 5а. Мы живем в соседнем доме по улице Григоренка, 41. Мы проснулись от взрыва. Он был похож на гром, но звучал еще больше, еще дольше. Я сразу понял, что это был взрыв. Мы собрались и ушли. Взяли с собой две сумки, документы, деньги и кота”, – рассказал он.

Через несколько часов им разрешили войти в квартиру в сопровождении полицейского и спасателя, чтобы они могли взять самое необходимое.

“Взяли. Ждали еще несколько часов и вот сейчас мы здесь”, – отметил мужчина.

Он рассказал, что спасатели и полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

“Очень оперативно сработали все службы – полиция, спасатели пожарные были не более чем через 10 минут после взрыва. То есть мы выбежали не более 5 минут после взрыва и через 5 минут уже на месте были они. Через 15 минут все оцепили, весь периметр”, – подчеркнул очевидец взрыва.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.