Спасатели ГСЧС подтвердили смерть трех человек в результате взрыва многоэтажного дома на Позняках в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 20:00 на месте обвала нашли тела трех людей. Спасатели эвакуировали 23 человека, и спасли трех человек.

На брифинге пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что вторая погибшая — женщина. Ее тело нашли на шестом этаже.

Первая погибшая — пожилая женщина, которая, вероятно, является владелицей квартиры, где произошел взрыв.

К работам привлекли 466 человек и 67 единиц техники, в том числе кинологов.

Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.