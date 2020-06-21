Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 20:00 на месте обвала нашли тела трех людей. Спасатели эвакуировали 23 человека, и спасли трех человек.

На брифинге пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что вторая погибшая — женщина. Ее тело нашли на шестом этаже.

Первая погибшая — пожилая женщина, которая, вероятно, является владелицей квартиры, где произошел взрыв.

К работам привлекли 466 человек и 67 единиц техники, в том числе кинологов.

Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.

  • 21 июня в 10:00 в девятиэтажном доме по ул. Крушельницкой произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Сначала сообщили о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до двух – еще одно жителя дома госпитализировали.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами могут находиться от двух до шести человек.