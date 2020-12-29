На онлайн-ивенте выступили 9 экспертов в разных областях. Они объяснили, зачем работодателю заботиться о сотрудниках, и рассказали, каких результатов может достичь команда, состоящая из здоровых и мотивированных специалистов. Спикеры поделились практическим опытом развития корпоративной культуры и разобрали инструменты для увеличения прибыли бизнеса путем внедрения wellness-программ.

Слушателей мероприятия также ждали интерактивная коммуникация с экспертами, активности от информационных партнеров и розыгрыши подарков.

В качестве модератора конференции выступил квалифицированный бизнес-стратег Ник Нагаткин.

О чем рассказали спикеры?

О том, что в будущем ждет рынок труда и как на него повлияют технологии, рассказала стратегический маркетолог Алина Баженова. Она рассмотрела отличительные особенности поколений Y и Z. Говоря о представителях Z-поколения, маркетолог подчеркнула, что они умеют мыслить масштабно и стремятся к свободе. Им важен комфорт. Потому при выборе работы они смотрят на то, как построена корпоративная культура в компании.

Бренд-амбассадор PeopleForce.io Майк Притула поделился знаниями о делегировании и рассказал обо всех тонкостях этого процесса. В начале спикер объяснил, что такое микроменеджмент, уточнил, почему стоит избегать такого стиля управления, и указал, как в этом может помочь инструмент делегирования. Кроме того, Майк разобрал, в чем плюсы и особенности передачи полномочий от руководства подчиненным.

Тему важности внутренних коммуникаций в компании раскрыла специалист по IC в IT-компании Genesis Янина Воловик. Она указала на ключевые качества, которые должен иметь менеджер по внутренним коммуникациям, чтобы его деятельность была эффективной. Также спикер перечислила инструменты, которые можно использовать для информирования сотрудников обо всех новостях компании. Дополнительно она представила полезный кейс пошагового построения внутренних коммуникаций в Genesis.

Sales Team Manager в Grammarly Олеся Приймак выделила тезис о том, что люди – это центральная часть экосистемы бизнеса. И потому, чем лучше себя чувствуют сотрудники, тем более высокие результаты демонстрирует компания. Эксперт подчеркнула, что для улучшения атмосферы в коллективе менеджеры должны регулярно организовывать личные встречи с членами команды, инвестировать в их обучение, проводить корпоративы и обращать внимание на нематериальную мотивацию.

В рамках доклада о поисках баланса между работой и личной жизнью старший бизнес-тренер в BogushTime Юлия Бойко назвала базовые принципы тайм-менеджмента и в интерактивной форме объяснила слушателям, как эффективно управлять своим временем. В том числе спикер посоветовала научиться визуализировать задачи, ежедневно реализовывать как рабочие, так и личные цели, выделять время на обязательный отдых и каждый вечер подводить итоги дня.

Кандидат психологических наук Марина Диденко рассказала о том, что такое выгорание на рабочем месте, какие у него симптомы и предпосылки. Она поделилась знаниями, как бороться с усталостью, стрессом и эмоциональным выгоранием. Как психолог Марина порекомендовала, что делать работодателю для поддержания хорошего самочувствия сотрудников.

Доклад тренера по mindfulness-медитации Глеба Ходоровского был посвящен особенностям и преимуществам практики Mindfulness. По словам специалиста, медитация помогает перевести нервную систему в режим отдыха и побороть стресс. Тренер уточнил, как mindfulness-практика может улучшить концентрацию и повысить продуктивность. Кроме того, он рассмотрел кейс внедрения программы по обучению Mindfulness в компании Deloitte.

Менеджеры People Advisory Services EY в Украине Антон Новаковский и Юлия Головко раскрыли тему использования инструментов Total Rewards на украинском рынке труда. Они рассмотрели ключевые элементы системы компенсаций и вознаграждений, проанализировали наиболее распространенные виды льгот. Отдельно эксперты перечислили решающие факторы, которые влияли на пересмотр зарплат в 2020 году.

Основательница WoW HR Юлия Гречка рассказала о важности применения программ поддержки отцовства и материнства. В своем докладе спикер отметила, что в современных реалиях руководители должны заботиться не только о членах коллектива, но и об их семьях. Забота может проявляться в оказании медицинских услуг детям сотрудников, организации пространства для кормящих матерей, предоставлении гибкого графика, возможности работать из дома и т. д.

Фитнес-брейки и розыгрыши на w2 conference Kyiv 2020

В рамках w2 conference Kyiv 2020 инфопартнеры ивента провели два фитнес-брейка. Активности были организованы в перерывах между докладами экспертов.

Так, инструктор Relax Office System Никита Михалко продемонстрировал зрителям приемы самомассажа. А тренер в Sport Space Александра Пастушенко показала упражнения, которые можно делать, сидя на офисном кресле.

В завершение онлайн-мероприятия провели розыгрыш таких подарков:

сертификат на онлайн-консультацию психолога Марины Диденко;

трендбук FUTURE от Алины Баженовой;

сертификат на сеанс массажа от Relax Office System;

сертификат от онлайн-портала Work.ua на публикацию вакансий класса «Премиум»;

сертификат на 1000 гривен от onecard.gift.

Информационную поддержку w2 conference Kyiv 2020 оказывали Work.ua, Hurma, grc.ua и другие партнеры.

Отзывы слушателей

W2 conference Kyiv 2020 выделили как ивент с высоким уровнем организации. Также зрители отметили актуальность тем, с которыми выступали спикеры.

Впечатление от онлайн-конференции слушатели выразили в следующих отзывах:

«Все темы были очень актуальны. Благодарю за мероприятие. Приглашайте еще!»

«Мне понравились темы лекций и практические тренинги, а также урок самомассажа и зарядка на стуле».

«Удобная платформа, интересные доклады».

Организатор мероприятия

Провела w2 conference Kyiv 2020 международная компания Smile-Expo, которая уже 14 лет занимается организацией ивентов, посвященных инновациям.

Подробнее о предстоящих мероприятиях от Smile-Expo можно узнать на официальном сайте компании.