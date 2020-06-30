Компания Walmart прекратила продажу футболок с надписью "All Lives Matter", фразой, которая используется для противодействия протестующим инициативы Black Lives Matter.

Об этом сообщило американское издание The Hill.

В компании уточнили, что товары с надписью “All Lives Matter” будут удалены на неопределенный срок.

“Мы считаем, что все жизни имеют значение и каждый человек заслуживает уважения. Однако мы пришли к пониманию, что некоторые люди используют фразу “All Lives Matter” в нынешних условиях, намеренно сводя к минимуму акцент на болезненной реальности расового неравенства”, – сказано в заявлении.

Такое решение было принято после того, когда в компании узнали об обеспокоенности своих клиентов и сотрудников.

Также в компании столкнулись с негативной реакцией в социальных сетях из-за продажи товаров с надписью “All Lives Matter”.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру.