Про це повідомив промоутер Олександр Красюк.
Тепер представники Усика та Джошуа мають домовитися про деталі. На це у них 10 днів.
“WBO офіційно санкціонувала поєдинок Джошуа – Усик”, – написав промоутер.
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Він додав офіційний документ, який підтверджую рішення WBO.
Раніше повідомлялося, що бій може відбутися 21 чи 28 серпня. Можливо, боксери зустрінуться на рингу “Уемблі” в Лондоні (Велика Британія).
- Раніше український боксер Олександр Усик відмовився від поясів у важкій вазі в зв’язку з переходом в супертяжі.
- У червні 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову, згідно з якою ексчемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик став обов’язковим претендентом на пояс WBO в суперважкому дивізіоні.
- У жовтні минулого року Олександр Усик здобув перемогу в дебютному поєдинку в новій для себе категорії – суперважкій вазі.