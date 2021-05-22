Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно дозволила провести бій між українським боксером у суперважкій вазі Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк.

Тепер представники Усика та Джошуа мають домовитися про деталі. На це у них 10 днів.

“WBO офіційно санкціонувала поєдинок Джошуа – Усик”, – написав промоутер.

Він додав офіційний документ, який підтверджую рішення WBO.



Раніше повідомлялося, що бій може відбутися 21 чи 28 серпня. Можливо, боксери зустрінуться на рингу “Уемблі” в Лондоні (Велика Британія).