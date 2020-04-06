Национальная интернет-премия WEB AWARDS UA за лучшие сайты и мобильные приложения, проводимая среди разработчиков и владельцев сайтов, продолжает прием работ на конкурс.

Национальная интернет-премия WEB AWARDS UA за лучшие сайты и мобильные приложения, проводится каждый год среди разработчиков и владельцев проектов. Первый раз конкурс сайтов официально стартовал 15 января 2018 года.

Этапы проведения конкурса

Сайты и мобильные приложения принимаются несколько месяцев (зима — весна). В феврале начинается народное голосование за сайты, в котором может принять участие любой желающий, после чего по каждой из номинаций формируются лонг-листы.

15.01 – 10.05 — Подача работ на конкурс

10.03 – 10.05 — Народное голосование

10.05 – 20.05 — Голосование экспертной комиссии и членов жюри.

20.05 – 28.05 — Объявление и официальное поздравление победителей, вручение памятных сертификатов

Согласно правилам конкурса, участвовать могут все сайты на украинском, русском и английском языке, разработанные украинскими разработчиками (веб студиями), которые зарегистрированы в Украине и имеют завершенный вид.

Преимущества участия

Если вы работаете в сфере создания уникальных интернет-проектов, вам обязательно стоит принять участие в национальной интернет-премии WEB AWARDS UA. Почему обязательно стоит испытать свои силы?

Информационное. Участие в конкурсе и победа в одной из номинаций — отличный информационный повод для собственных публикаций в СМИ, соцсетях и на корпоративном сайте. Имидж. Подача работ на конкурс — обеспечит Вам повышение узнаваемости среди профессионального сообщества (члены жюри, участники народного голосования, гости сайта, церемонии награждения и т.д.). Медийное. Победители конкурса перечисляются в рассылаемых организаторами пресс-релизах — это значит, упоминаются в СМИ. Репутация. Победа в конкурсе — престижна и позволяет не только привлечь новых клиентов, но и обосновать повышение стоимости услуг. Экспертное. Вы получаете по-настоящему независимую оценку качества своих работ. Рейтинг. Победа в конкурсе сайтов учитываются в рейтинге креативности веб студий и диджитал агентств. Чем больше наград вы получите, тем выше будет строчка занимаемая студией. Представительское. Участие в конкурсе — это прямой выход на клиентов: членов жюри, гостей конкурса и тех, кто ищет подрядчика, получившего высокие оценки от профессионального сообщества. Ссылочное. При участии в конкурсе — получаете дополнительную ссылку с авторитетного ресурса на сайт разработчика.

Стоит отметить, что WEB AWARDS — это не только престижная и популярная интернет премия, это еще и довольно масштабное мероприятие, которое охватывает 1500 опытных студий, 350 качественных и достойных проектов, 32 престижных номинаций и 35 лучших экспертов в сфере IT технологий.

Регистрируйтесь на конкурс, побеждайте и удивляйте своими достижениями всех!