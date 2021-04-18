WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності

Розробники месенджера WhatsApp повідомили, що через місяць, щоб прийняти нові правила конфіденційності або відмовитися від них.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, користувачам, які відмовляться прийняти оновлені правила, серйозно обмежать функціональність акаунтів.

Зокрема, відключать можливість читати й відправляти повідомлення, можна буде тільки отримувати дзвінки та повідомлення.

“Щоб у вас було достатньо часу для ознайомлення зі змінами в зручному для вас темпі, ми продовжили термін їхнє прийняття до 15 травня. Якщо до цього часу ви їх не приймете, WhatsApp не виделить ваш обліковий запис. Однак його функціональність обмежена до прийняття змін. Протягом короткого проміжку часу ви зможете отримувати дзвінки та повідомлення, але не зможете читати й відправляти повідомлення”, – йдеться у повідомленні розробників.

Користувачам, які відмовляться від нових правил, пропонують до 15 травня експортувати історію чатів і звіт про акаунт на платформах Android і iOS. Ви можете видалити обліковий запис WhatsApp, але розробники попереджають, що це незворотний процес.

“Резервні копії та вся історія ваших повідомлень будуть видалені, і ви покинете всі групи WhatsApp, в яких перебуваєте”, – повідомили в компанії.

Зазначимо, що нові правила використання WhatsApp передбачають можливість того, що сервіс буде обмінюватися даними користувачів з Facebook, що є власником месенджера.

4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах компанія зазначила, що передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.