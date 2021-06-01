WhatsApp передумав обмежувати доступ користувачам, які не дозволяють передавати їхні дані у Facebook

Про це повідомляє видання The Next Web.

Зазначається, що компанія відмовилася від ідеї блокувати деякі функції користувачам, які не згодні з новими правилами конфіденційності. Таке рішення прийняли після обговорень з владою та правозахисниками. Проте месенджер продовжуватиме надсилати сповіщення.

“Ми хочемо пояснити, що поки у нас немає планів обмежувати функціональні можливості WhatsApp для тих, хто ще не прийняв нові правила. Замість цього ми будемо продовжувати нагадувати користувачам про оновлення, а також про ті випадки, коли люди вирішують використовувати відповідні додаткові функції, такі як спілкування з компанією, яка отримує підтримку від Facebook”, – зазначили у WhatsApp.

При цьому в компанії не уточнили, чи планують повернутися до цієї ідеї у майбутньому.

Нагадаємо, що 4 січня месенджер WhatsApp оновив угоду користувача. У нових правилах зазначалося, що застосунок передаватиме дані корпорації Facebook. Після цієї новини чимала кількість користувачів відмовилися від WhatsApp на користь інших месенджерів, як Signal і Telegram. Так сталося через те, що в Мережі почали поширюватися чутки про те, що нібито Facebook передаватимуть дані щодо листування та особисту інформацію користувачів. Ця інформація вражала, оскільки через наскрізне шифрування всіх листувань чимало користувачів надавали перевагу саме цього месенджеру.