Количество активных пользователей мессенджера WhatsApp превысило два миллиарда — за последние два года его ежемесячная аудитория возросла на 500 миллионов.

Об этом сообщается в блоге компании.

“WhatsApp был создан с целью предоставления простой, надежной и конфиденциальной связи. Прошло много лет и мы остаемся верными этой цели. Мы все еще делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить конфиденциальную связь для двух миллиардов пользователей во всем мире”, — написали в компании.

В мессенджере отметили, что каждое личное сообщение, посланное в WhatsApp, защищено сквозным шифрованием.

Как отмечают в Techcrunch, в начале 2018 года руководство мессенджера сообщало, что каждый месяц сервисом пользовались 1,5 миллиарда пользователей.

В январе Facebook сообщил, что всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, ежемесячно пользуются 2,89 миллиарда человек.