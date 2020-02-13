Об этом сообщается в блоге компании.
“WhatsApp был создан с целью предоставления простой, надежной и конфиденциальной связи. Прошло много лет и мы остаемся верными этой цели. Мы все еще делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить конфиденциальную связь для двух миллиардов пользователей во всем мире”, — написали в компании.
В мессенджере отметили, что каждое личное сообщение, посланное в WhatsApp, защищено сквозным шифрованием.
Как отмечают в Techcrunch, в начале 2018 года руководство мессенджера сообщало, что каждый месяц сервисом пользовались 1,5 миллиарда пользователей.
В январе Facebook сообщил, что всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, ежемесячно пользуются 2,89 миллиарда человек.
- Японские специалисты обнаружили, что тысячи приложений WhatsApp могут быть подвержены опасному багу.