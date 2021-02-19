WhatsApp решил передавать личные данные пользователей в Facebook

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания готовит удобный формат ознакомления пользователей с нововведениями, чтобы каждый смог читать и принимать их в удобном темпе. Также WhatsApp покажет баннер с дополнительной информацией.

Известно, что пользователи мессенджера будут оповещены о новых правилах. В приложении появятся регулярные напоминания о необходимом просмотре новых правил конфиденциальности.

Решение об обновлении политики конфиденциальности вызвало глобальный резонанс и направило пользователей к конкурентам, в частности Telegram и Signal, заставив WhatsApp отложить решение на май. Обновление было сосредоточено на том, чтобы позволить пользователям общаться с бизнесом и влиять на личные разговоры.

4 января мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В новых правилах компания отметила, что будет передавать данные корпорации Facebook. После этой новости немалое количество пользователей отказались от WhatsApp в пользу других мессенджеров, как Signal и Telegram. Так произошло потому, что в Сети начали распространяться слухи о том, что якобы Facebook будут передавать данные о переписках и личную информацию пользователей. Эта информация поражала, поскольку из-за сквозного шифрование всех переписок немало пользователей предпочитали именно этот мессенджер.