WhatsApp решил передавать личные данные пользователей в Facebook

Об этом сообщает агентство Reuters.
Компания готовит удобный формат ознакомления пользователей с нововведениями, чтобы каждый смог читать и принимать их в удобном темпе. Также WhatsApp покажет баннер с дополнительной информацией.
Известно, что пользователи мессенджера будут оповещены о новых правилах. В приложении появятся регулярные напоминания о необходимом просмотре новых правил конфиденциальности.
Решение об обновлении политики конфиденциальности вызвало глобальный резонанс и направило пользователей к конкурентам, в частности Telegram и Signal, заставив WhatsApp отложить решение на май. Обновление было сосредоточено на том, чтобы позволить пользователям общаться с бизнесом и влиять на личные разговоры.
- 4 января мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В новых правилах компания отметила, что будет передавать данные корпорации Facebook. После этой новости немалое количество пользователей отказались от WhatsApp в пользу других мессенджеров, как Signal и Telegram. Так произошло потому, что в Сети начали распространяться слухи о том, что якобы Facebook будут передавать данные о переписках и личную информацию пользователей. Эта информация поражала, поскольку из-за сквозного шифрование всех переписок немало пользователей предпочитали именно этот мессенджер.
- 15 января приложение для обмена сообщениями Signal, начавшее набирать популярность на фоне неоднозначных новостей о WhatsApp, не справилось с наплывом новых клиентов.