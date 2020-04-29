Авиакомпания Wizz Air открыла продажу билетов на рейсы в/из Киева, назначенные на 12 мая и позже.

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на расписание полетов на сайте компании.

Как сообщалось ранее, сегодня венгерский лоукостер Wizz Air заявил, что в начале мая возобновит рейсы по нескольким направлениям.

О возобновлении перелетов в Киев не сообщалось. Однако на сайте авиакомпании уже доступны для покупки авиабилеты из/в Киев. При этом все рейсы запланированы на 12 мая и позже.

Как известно, 22 апреля Кабинет Министров продлил действие карантина до 11 мая 2020 года включительно.

Сейчас доступны билеты из Киева в, например, Вену. Перелеты в этот город назначены на каждый день следующего месяца, начиная с 12 мая, за исключением 13 мая.

Также открыта продажа билетов в Познань (рейсы назначены на каждый четверг и каждое воскресенье) и Лондон (по понедельникам, средам и пятницам).

Стоит отметить, что 27 апреля Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса. Однако вышеупомянутых городов в этом списке нет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений, состоящий из 5 этапов. При этом Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

В плане не сообщается, когда страна возобновит регулярные международные авиарейсы.