Венгерский лоукостер Wizz Air открывает новые направления со Львова в европейские города.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Уточняется, что во Львове компания Wizz Air открыла уже вторую свою международную базу в Украине.

При этом со Львова будет запущено 5 новых направлений для авиарейсов:

Львов-Гамбург;

Львов-Таллинн;

Львов-Биллунн;

Львов-Лиссабон;

Львов-Щецин.

“Надеюсь, что уже очень скоро ними (рейсами – ред.) смогут воспользоваться и украинские туристы”, – написал Криклий.