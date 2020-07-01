Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Уточняется, что во Львове компания Wizz Air открыла уже вторую свою международную базу в Украине.
При этом со Львова будет запущено 5 новых направлений для авиарейсов:
- Львов-Гамбург;
- Львов-Таллинн;
- Львов-Биллунн;
- Львов-Лиссабон;
- Львов-Щецин.
“Надеюсь, что уже очень скоро ними (рейсами – ред.) смогут воспользоваться и украинские туристы”, – написал Криклий.
- Как сообщалось ранее, во вторник, 30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан некоторых стран. В список попали 14 стран, среди них нет таких государств, как Украина и США, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в них не соответствуют критериям.
- Журналисты CNN собрали распространенные вопросы о новых правилах пересечения границы ЕС и ответы на них.
- Каких категорий граждан ограничения на въезд в ЕС не коснутся, читайте в материале.
- По состоянию на 1 июля пять туристических стран уже открыли свои границы для граждан Украины.