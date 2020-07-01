Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Уточняется, что во Львове компания Wizz Air открыла уже вторую свою международную базу в Украине.

При этом со Львова будет запущено 5 новых направлений для авиарейсов:

  • Львов-Гамбург;
  • Львов-Таллинн;
  • Львов-Биллунн;
  • Львов-Лиссабон;
  • Львов-Щецин.

“Надеюсь, что уже очень скоро ними (рейсами – ред.) смогут воспользоваться и украинские туристы”, – написал Криклий.