Об этом сообщает Business Traveller.
“Компания Wizz Air объявила, что приостановит все рейсы в Италию и Израиль в ответ на ограничение путешествий из-за вспышки коронавируса”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что рейсы в израильские Эйлат и Тель-Авив приостановят с 12-го марта, а рейсы в Италию уже приостановлены.
В авиакомпании заявили, что решение связано с государственным карантином в Италии и 14-дневным карантином для всех пассажиров в Израиле.
Также сообщается, что пассажиры будут проинформированы и помещены на “альтернативные рейсы”. Кроме того, пассажирам предложат бесплатный пересчет стоимости билетов, либо же возврат уплаченной суммы.
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