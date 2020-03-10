Лоукостер Wizz Air отменяет рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом сообщает Business Traveller.

“Компания Wizz Air объявила, что приостановит все рейсы в Италию и Израиль в ответ на ограничение путешествий из-за вспышки коронавируса”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что рейсы в израильские Эйлат и Тель-Авив приостановят с 12-го марта, а рейсы в Италию уже приостановлены.

В авиакомпании заявили, что решение связано с государственным карантином в Италии и 14-дневным карантином для всех пассажиров в Израиле.

Также сообщается, что пассажиры будут проинформированы и помещены на “альтернативные рейсы”. Кроме того, пассажирам предложат бесплатный пересчет стоимости билетов, либо же возврат уплаченной суммы.