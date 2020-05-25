Лоукостер Wizz Air откладывает возобновление авиационных рейсов из и в Украину до 15 июня.

Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на авиакомпанию.

Уточняется, что решение авиакомпании принято в связи с выполнением требований украинского правительства о действующих ограничениях относительно путешествий.

Отмечается, что пассажиры, которые купили билеты на рейсы до 15 июня, смогут получить 120%-ную компенсацию на депозитный счет Wizz Air, которую смогут использовать на протяжении последующих 24 месяцев для того, чтобы купить билеты на рейсы или другие услуги компании.

При этом клиенты также имеют возможность вернуть 100%-ое материальное возмещение от первоначального билетного тарифа, что займет больше времени для выполнения.

Те пассажиры, которые бронировали билеты через туристические агентства, должны будут связаться с компаниями, у которых они непосредственно покупали авиабилеты.