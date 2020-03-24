Об этом сообщает “Интерфакс Украина“, ссылаясь на заявление авиакомпании.
Так с 24 марта по 14 апреля Wizz Air прекращает выполнение всех авиарейсов в/из аэропорта “Жуляны”. В компании отметили, что соответствующее решение связано с закрытием в Украине большинства аэропортов. Все пассажиры, чьи рейсы отменены, будут оповещены.
“Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме. Для получения средств тем, кто совершал бронирование через туристические агентства, должны связаться с операторами этих компаний.
Также авиакомпания предлагает 120% компенсацию стоимости билетов на специальный счет в форме кредита, который можно использовать в течение 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании.
“Хотя нынешняя ситуация вызвана обстоятельствами, которые не зависят от нас, Wizz Air просит прощения за неудобства, вызванные закрытием аэропорта и, соответственно, отменой рейсов, и уверяет, что безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются главным приоритетом авиакомпании”, — отметили в авиакомпании.
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