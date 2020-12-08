Такая информация появилась на сайте авиакомпании.
Так, из Киева можно будет улететь:
- в Копенгаген,
- Пардубице,
- Биллунд,
- Вену,
- Краков,
- Лиссабон,
- Гамбург,
- Будапешт,
- Неаполь,
- Познань,
- Братиславу,
- Катовице.
Из Харькова:
- в Краков,
- Дортмунд,
- Вену,
- Гданьск,
- Вроцлав.
Из Львова:
- в Берлин,
- Щецин,
- Братиславу,
- Пардубице,
- Вильнюс.
Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить страну из списка зеленой зоны. В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.
- Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair отменила штраф за смену для новых бронирований на 2 месяца, – которые будут сделаны в декабре 2020 года и январе 2021 года.