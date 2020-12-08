Лоукостер Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.

Такая информация появилась на сайте авиакомпании.

Так, из Киева можно будет улететь:

в Копенгаген,

Пардубице,

Биллунд,

Вену,

Краков,

Лиссабон,

Гамбург,

Будапешт,

Неаполь,

Познань,

Братиславу,

Катовице.

Из Харькова:

в Краков,

Дортмунд,

Вену,

Гданьск,

Вроцлав.

Из Львова:

в Берлин,

Щецин,

Братиславу,

Пардубице,

Вильнюс.

Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить страну из списка зеленой зоны. В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.