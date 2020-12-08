Такая информация появилась на сайте авиакомпании.

Так, из Киева можно будет улететь:

  • в Копенгаген,
  • Пардубице,
  • Биллунд,
  • Вену,
  • Краков,
  • Лиссабон,
  • Гамбург,
  • Будапешт,
  • Неаполь,
  • Познань,
  • Братиславу,
  • Катовице.

Из Харькова:

  • в Краков,
  • Дортмунд,
  • Вену,
  • Гданьск,
  • Вроцлав.

Из Львова:

  • в Берлин,
  • Щецин,
  • Братиславу,
  • Пардубице,
  • Вильнюс.

Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить страну из списка зеленой зоны. В случае отмены рейса клиенты получат 120-процентную компенсацию от начального тарифа.

  • Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair отменила штраф за смену для новых бронирований на 2 месяца, – которые будут сделаны в декабре 2020 года и январе 2021 года.