Венгерский лоукостер Wizz Air восстанавливает свою деятельность в ряде стран, например в Великобритании и Австрии, где это позволяют нормативно-правовые акты и где постепенно отменяют карантинные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как сообщалось ранее, венгерский лоукостер Wizz Air заявил, что в начале мая возобновит рейсы по нескольким направлениям.

“Наши команды постоянно следят за ситуацией. Наша стратегия восстановления деятельности соответствует местным законам. На прошлой неделе мы также ввели улучшенный протокол здравоохранения и безопасности, благодаря чему ваше путешествие будет еще более безопасным”, – говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что делают все возможное, чтобы пассажиры добрались своего пункта назначения в безопасности и с отличным обслуживанием.

Теперь на борту самолетов Wizz Air пассажиры и экипаж обязаны носить маски, чтобы гарантировать максимальную защиту.

“Если у вас есть другие средства защиты, например перчатки или щитки, советуем использовать их и всячески поддерживаем такую ​​инициативу. Кроме раздачи бесплатных влажных салфеток во время посадки, мы также ежедневно полностью дезинфицируем наши самолеты. Просим вас соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию на борту самолета и вне его. Где возможно, это будет учтено при распределении мест”, – отметили в авиакомпании.

Wizz Air отметила, что воздух внутри каждого самолета такой же чистый, как и в больничных операционных залах, что достигается с помощью многократного прохождения воздуха через фильтры (фильтры типа HEPA), которые обезвреживают 99,97% вирусов и бактерий в воздухе.

“Мы разрешили бесконтактную оплату и увеличили ее лимит до 25 евро, чтобы вы могли питаться и делать покупки на борту, не волнуясь. Наш журнал на коротком перерыве, поэтому будет недоступен на борту. Советуем загрузить последнее меню из приложения WIZZ перед полетом. Если вы планируете путешествовать этим летом, однако не знаете, позволят ли это ограничения, советуем приобрести WIZZ Flex при бронировании. Благодаря этому вы сможете изменить свой рейс онлайн до поездки без штрафа за изменение бронирования, если передумаете, или получите возмещение в виде кредита WIZZ на баланс своего аккаунта WIZZ”, – объяснили в лоукостере.