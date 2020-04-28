Об этом сообщает британское издание Independent.

Уточняется, что в начале мая лоукостер планирует возобновить полеты из Лондона в португальский Лиссабон, венгерский Будапешт, словацкую Братиславу и сербский Белград.

По словам заместителя генерального директора авиакомпании, также планируется осуществление рейсов из столицы Австрии Вены в испанскую Валенсию и итальянский Милан. В целом в компании планируют уже в ближайшее время восстановить полеты примерно по 20 направлениям.

При этом в Wizz Air подчеркивают, что будут придерживаться необходимых мер физического дистанцирования на борту самолетов, а также проводить дезинфекцию.

“Пассажиры должны будут регистрироваться на рейс онлайн, как и оплачивать дополнительный багаж, чтобы сократить взаимодействие в аэропорту. На протяжении полета экипаж будет вынужден носить маски и перчатки”, – рассказал замгендиректора авиакомпании.